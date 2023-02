Dass der VfL Gummersbach am 3. Spieltag einen 29:28-Heimsieg gegen ASV Hamm-Westfalen einfuhr und im Pokal-Achtelfinale kurz vor Weihnachten mit 34:31 in Hamm gewann, scheint die Kräfteverhältnisse der Aufstiegssaison zu bestätigen. Während der VfL mit 15 Punkten Vorsprung in die Bundesliga stürmte, machte es Hamm mit zwei Zählern vor Eisenach deutlich spannender.

Hamm-Westfalen ist abgeschlagenes Schlusslicht

Auch in der Bundesliga läuft es für die Gummersbacher vor dem dritten Aufeinandertreffen am Donnerstag (19.05 Uhr) besser. Mit 18:20 Punkten rangieren sie nach 19 Spielen auf Rang neun. Der ASV, der bereits ein Spiel mehr absolviert hat, ist dagegen mit seinen drei Pluspunkten abgeschlagenes Schlusslicht und hat schon viele klare Niederlagen kassiert.