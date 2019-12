GWD Minden hat am Samstag (30.11.2019) in der Handball-Bundesliga die vierte Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Frank Carstens unterlag den Rhein-Neckar Löwen zu Hause mit 24:28 (12:13).

Als Christoph Reissky für Minden zum 20:17 traf (45.), lag eine Überraschung in der Luft. Von den nächsten elf Toren erzielten die favorisierten Gäste allerdings neun und fuhren so im Endspurt doch noch die erwarteten zwei Punkte ein. " Beim 20:17 steht man als Trainer da und weiß, dass da nicht mehr viel im Tank ist. Wir hatten mehr verdient ", so Carstens.