Carstens hofft auf "Glauben an die eigene Stärke"

" Göppingen ist die nächste Chance, unsere aktuelle Situation zu verbessern und nach der ernüchternden Niederlage gegen Stuttgart neuen Mut und Glauben zu entwickeln ", sagt Carstens. Der Glaube an die eigene Stärke sei schon beim Hinspiel in Göppingen der Schlüssel zum Erfolg (29:26) gewesen. " Im Hinspiel in Göppingen haben wir zwar keine überragende Leistung gebracht, aber konnten trotzdem die zwei Punkte mit nach Hause nehmen können, weil die Mannschaft an sich geglaubt hat. "

Eventuell könnten die Mindener auch davon profitieren, dass das Rückspiel gegen Valur Reykjavik im Achtelfinale der European League am kommenden Dienstag in den Köpfen einiger Göppinger sehr präsent ist. Nach dem 36:29-Hinspielerfolg geht Göppingen allerdings mit einem komfortablen und eher nicht ablenkenden Polster in die Partie gegen die Isländer.