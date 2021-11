Minden spielt seit 2016 erstklassig, nun droht der erneut Gang ins Unterhaus. GWD weiterhin mit 2:22 Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle.

Ohne Maximilian Jahnke, der an einer Ellbogenverletzung laboriert, lief in der Defensive zunächst im Innenblock nicht alles rund. Dafür zeigte GWD aber eine engagierte Leistung in Hälfte zwei, kam gegen Ende sogar nochmal ran. Vor allem Neuzugang Tomas Urban zeigte eine starke Leistung.

Für Zählbares reichte es im ersten Spiel nach der Beurlaubung von Sport-Geschäftsführer Frank von Behren am Dienstag aber nicht.