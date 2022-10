In der Handball-Bundesliga kommt es am Donnerstagabend (19.05) zum NRW -Duell zwischen dem Tabellenachten VfL Gummersbach und dem noch sieg- und punktlosen Schlusslicht GWD Minden. Obwohl in der Regel der Aufsteiger als Außenseiter in solch eine Partie geht, sind die Rollen in diesem Fall vertauscht.

"Ich glaube, dass das ein anderes Spiel wird" , sagte Gummersbachs Rückraumspieler Dominik Mappes, der die Bundesliga-Torschützenliste anführt, im Gespräch mit dem WDR. " Uns erwartet ein ähnliches Spiel wie in Hamburg (31:34), das nicht unbedingt schön, sondern kampfbetont wird. Dieses Mal müssen wir von Anfang an besser darauf vorbereitet sein."