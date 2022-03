TBV Lemgo Lippe kassiert Dämpfer in Berlin

Im ersten Durchgang lieferten sich die Lemgoer mit den Hausherren ein Duell auf Augenhöhe, ließen aber in den letzten fünf Minuten etwas abreißen. So nahmen die Füchse beim 14:11 eine Drei-Tore-Führung mit in die Kabine.

Bjarki Mar Elisson erzielt letzten Ausgleich

Ein Vorsprung, der in Durchgang zwei nicht lange hielt. Nach wenig mehr als drei Minuten hatten sich die Lemgoer wieder auf Augenhöhe herangekämpft. Auf der bewegten sie sich bis zur 43. Minute, als Bjarki Mar Elisson den Ausgleich zum 19:19 erzielte. Anschließend zogen die Berliner mit vier Treffern auf 23:19 (49.) davon und ließen den TBV auch nicht mehr näher herankommen.