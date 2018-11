Nach Niederlagen gegen Kiel und in Leipzig will Handball-Bundesligist GWD Minden am Sonntag (18.11.2018/13.30 Uhr) gegen die HSG Wetzlar in die Erfolgsspur zurückkehren. Über die beiden letzten Partien will GWD-Trainer Frank Carstens "am liebsten gar nicht mehr reden und es einfach abhaken" .