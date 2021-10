Doch GWD steht noch stärker unter Druck. Minden hielt in der vergangenen Spielzeit nur knapp die Klasse und ist in der neuen Saison so gar nicht aus dem Startblock gekommen. Der TSV ist noch punktlos, weist zudem die schlechteste Tordifferenz (-42) der Liga auf.

Spielmacher Darmoul fehlt GWD

Das Team von Minden-Trainer Frank Carstens war - wie schon so häufig - gezwungen, den Rückraum neu zu organisieren. Mit den Wechseln von Hoffnungsträger Juri Knorr zu den Rhein-Neckar Löwen und Identifikationsfigur Christoffer Rambo zu seinem norwegischen Heimatverein musste GWD hochkarätige Abgänge auffangen.

Mindens Spielmacher Mohamed Amine Darmoul wird von der Platte getragen.