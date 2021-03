Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielten sich die Bergischen in Überzahl erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung (14. Minute/7:5). Anschließend fand Nordhorn-Lingen gegen die starke BHC-Defensive seltener ein Durchkommen und leistete sich stellenweise einfache technische Fehler, doch der gut aufgelegte HSG-Torwart Bart Ravensbergen sowie der sichere Sieben-Meter-Schütze Robert Weber (4/4 in Halbzeit eins) hielten die Niedersachsen zunächst im Spiel. Dennoch ging der BHC mit einer Vier-Tore-Führung (14:10) in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzte Nordhorn den Rückstand auf ein Tor (14:15/35.). Der BHC agierte in der Offensive mit einem zusätzlichen Feldspieler und nahm dafür Torwart Christopher Rudeck raus. Dabei fing sich das Hinze-Team drei Konter-Treffer ins leere Tor und geriet in Rückstand (37./16:17).

Nordhorn nutzt Fehler des BHC

"Wir müssen wieder zu unserem Spiel finden, wir haben zu viele Kleinkriege" , mahnte Trainer Hinze in einer Auszeit. Doch die Bergischen machten leichte Fehler und wurden nachlässig in der Abwehr, sodass Nordhorn erstmals in der Partie mit zwei Toren in Führung ging (43./20:18).

Doch in der 52. Minute gelang Yannick Fraatz gegen die kämpferischen Nordhorner der Ausgleich (23:23). In einer hochspannenden Schlussphase mit hoher Intensität zeigte der inzwischen für Rudeck eingewechselte BHC-Keeper Tomas Mrvka wichtige Paraden. Linus Arnesson (57.) brachte die Bergischen schließlich mit dem Treffer zum 25:23 wieder mit zwei Toren in Front, doch eineinhalb Minuten vor Spielende glich Philipp Vorlicek zum 25:25 aus.