HBL: Knappe Siege für Gummersbach und Bergischen HC

Die Oberbergischen, die kurzfristig auf den angeschlagenen Dominik Mappes verzichten mussten, hatten von Beginn an leichte Vorteile und gingen früh mit 5:2 in Führung (9.). Diesen Vorsprung hielt der VfL zunächst konstant bei zwei bis drei Toren. Nach einer knappen Viertelstunde nahmen die Hamburger beim Stand von 9:6 für Gummersbach ihre erste Auszeit der Partie, auf die Julian Kösters Treffer zum 10:6 folgte.

Nach einem 3:0-Lauf der Norddeutschen zum 10:9 (20.) ließen die Gummersbacher eigene drei Treffer zum 13:9 folgen (23.). Kurz darauf sah Gummersbachs Tom Kiesler für einen Schlag ins Gesicht seines Gegenspielers die Rote Karte (25.). Bis zur Pause kam der HSV sukzessive wieder heran und ging in der letzten Minute sogar noch mit 17:16 in Führung.

Dramatische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel behielten die Gäste zunächst den kleinen Vorteil, bis Lukas Blohme den VfL mit dem 19:19 wieder ins Spiel brachte. In der 38. Minute sah auch auf Hamburger Seite mit Dominik Axmann ein Spieler die Rote Karte. Bitter für den VfL: Beim Stand von 20:21 traf Köster nach Ballgewinn das leere Hamburger Tor nicht. Stattdessen erhöhte Hamburg auf 22:20.

Zehn Minuten vor dem Ende führte der HSV erstmals mit drei Toren Differenz (27:24). Aber der VfL kämpfte sich mit zwei Treffern in Serie wieder heran, was eine Hamburger Auszeit zur Folge hatte. Fünf Minuten vor dem Ende glich Blohme zum 28:28 aus und Ellidi Snaer Vidarsson brachten den VfL kurz darauf in Führung (29:28/58.). Ein Siebenmeter von Blohme und ein Treffer von Tilen Kodrin entschieden die Partie in den letzten Sekunden zu Gunsten der Gummersbacher. Blohme war mit neun Toren auch bester Schütze der Partie.

BHC gewinnt knapp in Hannover

Auch der Bergische HC konnte einen knappen Erfolg feiern. Mit dem 32:30 (13:12) bei Hannover-Burgdorf vergrößerte der BHC seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Beide Mannschaften lieferten sich im ersten Durchgang ein Duell auf Augenhöhe. Der BHC führte zwischenzeitlich mit drei Toren (13:10/28.), ließ Hannover kurz vor der Pause aber wieder bis auf einen Treffer herankommen.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Bergischen zunächst weiter konstant in Führung, bis Hannover in der Schlussphase zunächst verkürzte und dann auch zum 29:29-Ausgleich kam (58.). Tomas Babak gelangen in den letzten beiden Minuten die entscheidenden Treffer für die Gäste.