Beide Teams trafen in der ersten Halbzeit zuverlässig. Linus Arnesson (8.) brachte den BHC nach einem geblockten SCM-Wurf erstmals in Führung (6:5). Das Spiel war geprägt von viel Tempo und schnellen Abschlüssen, nach knapp 20 Minuten stand es bereits 13:13.

Meister Magdeburg hatte einige Ausfälle zu verkraften - es fehlten Omar Ingi Magnusson, Magnus Saugstrup und Nationalspieler Philipp Weber - und ließ in der Defensive viele Würfe zu. Dass die Bergischen zur Pause "nur" mit 17:16 führten, hatte der SCM vor allem Smits zu verdanken, der in Halbzeit eins bereits mit acht Treffern glänzte.

Magdeburg erspielt nach der Pause einen Vorsprung

Nach der Pause erzielten Smits und Michael Damgaard die ersten Treffer für Magdeburg, das wieder die Führung übernahm (17:18). Damgaard sorgte auch für für die erste Zwei-Tore-Führung der Gäste (20:18/35.), die Arnesson und Noah Beyer umgehend egalisierten.

Die erste schwächere Phase der Löwen, in der sie sich einige Ballverluste leisteten, nutzte Magdeburg aber eiskalt aus und erspielte sich einen Drei-Tore-Vorsprung (21:24/40.). Smits baute diesen auf vier Treffer aus (22:26/42.). Die Bergischen liefen diesem Rückstand hinterher und kamen zwischenzeitlich auf zwei Tore ran, doch die abgezockten Magdeburger ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

BHC am Sonntag gegen Hamburg

Das nächste Spiel steht für den BHC bereits am Ostersonntag (16.05 Uhr) an, Gegner ist der HSV Hamburg. Magdeburg tritt am Sonntag (14 Uhr) zum Spitzenspiel beim THW Kiel an.