In der ersten Hälfte spielte sich Gummersbach vor allem durch eine mannschaftlich geschlossene Abwehrleistung eine 14:12-Pausenführung heraus. Diese hielt in der zweiten Hälfte aber nur bis zur 34. Minute, als Erlangens Andreas Schröder zum 14:14 ausglich.

Gummersbach spielt sich erneut Drei-Tore-Führung heraus

Die Partie blieb intensiv. Eirik Köpp (43.) sorgte wieder für eine Zwei-Tore-Führung des VfL, die sogar auf drei Tore ausgebaut wurde. Doch anschließend verlor Gummersbach immer mehr den roten Faden und gab das Spiel aus der Hand. Die Folge waren sechs Tore in Folge für Erlangen, Florian von Gruchalla traf in der 53. Minute zur 23:20-Führung für den HCE .

Am Ende fehlten dem VfL die Mittel und die Kraft, um das Spiel noch einmal umzubiegen. "Wir sind alle enttäuscht. Wir haben in der zweiten Halbzeit den Start verschlafen, in der ersten Halbzeit wäre auch eine höhere Führung möglich gewesen" , sagte VfL-Trainer Torge Greve. "Vorne rennen wir uns immer wieder fest, und hinten bekommen wir die Dinger. Aber an der Grundsituation hat sich nichts verändert, wir haben noch alles in der eigenen Hand."

Lichtlein: "Zu viele individuelle Fehler"