Wenn am Gründonnerstag (19 Uhr) in der Essener Arena "Am Hallo" angeworfen wird, dürfte es laut werden. Nicht auf den Zuschauerrängen, die werden natürlich leer sein. Aber auf der Platte selbst ist ein hitziges Duell im Zeichen des Abstiegskampfes zu erwarten.

Duell als Vier-Punkte-Spiel "zentral für das Saisonergebnis"

Besonders unter Druck in der vorverlegten Partie stehen dürften dabei die Essener, die aktuell auf dem drittletzten Platz rangieren (9:35 Punkte), gleichauf nach Zählern mit dem Vorletzten Ludwigshafen. Die Mannschaft von Trainer Jamal Naji hatte sich im vergangenen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wohl mehr ausgerechnet - doch Essen unterlag der HSG Nordhorn-Lingen mit 19:22. Erst in Hälfte zwei gab der TuSEM das Spiel aus der Hand. Zuvor hatte Essen gegen den TVB Stuttgart gewonnen (27:20) und den vierten Saisonsieg eingefahren - drei davon gelangen zu Hause.

Minden zählt als 15. (16:30) ebenfalls zu der Gruppe von Teams aus der unteren Tabellenhälfte, gegen die Essen dringend punkten muss, wenn es noch was mit dem Klassenerhalt werden soll. Dessen ist sich auch der Gegner bewusst. "Das ist ein Vier-Punkte-Spiel, das eine hohe Bedeutung für beide Mannschaften hat. Diese Duelle sind zentral für das Saisonergebnis. Wir haben jetzt nach Coburg wieder die Chance, ein Team hinter uns zu halten und das ist auch unser Ziel" , wird GWD-Trainer Frank Carstens auf der Internetseite des Klubs zitiert. Bei einem Sieg könnte sich GWD auf neun Punkte von Essen absetzen.

GWD Minden zur Abwechselung wieder mal in der Favoritenrolle

Dabei lastet auf Minden nicht der Druck, unbedingt siegen zu müssen - der Klub ist zwar noch längst nicht raus aus dem Abstiegskampf, hat jedoch immerhin vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den Nordhorn-Lingen belegt (12:32).

Allerdings geht der TSV, der nun schon das dritte Auswärtsspiel in Folge absolviert, nach den Niederlagen gegen die Top-Klubs Göppingen (29:33) und Rhein-Neckar Löwen (27:29) zur Abwechselung mal wieder als Favorit in ein Spiel. "Es ist, was die mentale Situation angeht, eine komplett veränderte Lage, nachdem man in den letzten beiden Spielen die Rolle des Außenseiters innehatte", betont Minden-Coach Carstens. Unterschätzen will er TuSEM jedoch nicht: "Man braucht überragendes Rückzugsverhalten, weil diese Mannschaft am konsequentesten im Tabellenkeller auf das Tempospiel setzt. Sie gehen 60 Minuten Vollgas nach jedem Ballbesitzwechsel. "

TuSEM-Trainer Naji: "Müssen strategisch vorgehen"

Sein Gegenüber, TuSEM-Trainer Naji, zollt im Vorfeld seinen Respekt für die "in den zurückliegenden Spielen teils beeindruckende Ergebnisse" Mindens, das sich im letzten Drittel der Saison stabilisiert habe. "Wir müssen mit unserem momentan sehr dünnen Rückraumpersonal äußerst strategisch vorgehen. Wenn wir eine ähnliche Deckungsqualität wie in den vergangenen Spielen auf die Platte bringen können und im Abschluss sicherer werden, muss Minden einiges investieren, um in Essen zwei Punkte zu entführen" , glaubt Naji, dass sein Team durchaus Möglichkeiten hat, Minden zu ärgern.

Unterschiedsspieler im Fokus

Im Aufeinandertreffen der NRW-Vereine liegt der Fokus naturgemäß auch auf den Unterschiedsspielern, die in einem engen Spiel für die Entscheidung sorgen könnten. Beim TuSEM zeichnet der hochtalentierte Linksaußen Noah Beyer für 103 Tore verantwortlich. Die Mindener zählen hingegen auf Christoffer Rambo (107) und die deutsche Rückraum-Hoffnung Juri Knorr (92), aber auch Doruk Pehlivan (88, Daten: HBL).

Stand: 31.03.2021, 13:11