Allerdings - und das weiß jeder im Verein - hat die bevorstehende Heimpartie gegen den TVB Stuttgart am Donnerstag (19.05 Uhr) immense Bedeutung. Die Schwaben liegen selbst auf dem viertletzten Platz der Bundesliga, haben aber schon sieben Zähler Vorsprung auf die Mindener. Mit einem Sieg wären es nur noch vier Punkte und man hielte die Stuttgarter im Abstiegskampf "im Geschäft".

Defensive soll gefestigt werden

Entsprechend zuversichtlich möchte sich Mindens Coach Carstens an die Aufgabe heranwagen: "Wir haben zwei Wochen Zeit gehabt uns auf das Spiel gegen Stuttgart vorzubereiten und dadurch auch die Folgen der zurückliegenden Erkrankungen etwas abzufedern. Für uns ist durch den neuen Innenblock mit Sveinn Jóhannsson und Besard Hakaj besonders wichtig, die Automatismen in der Defensive zu festigen."

Mit "voller Kapelle" im Training konnte das Team zuletzt an wichtigen Automatismen arbeiten: "Wir konnten an taktischen Maßnahmen wie der Feldüberquerung arbeiten, die beim Wechsel zwischen Abwehr und Angriff von zunehmender Komplexität ist und gegen den TVB Stuttgart besonders wichtig sein wird", so der Coach.

"Isi" Valdimarsson kommt

Die Verantwortlichen von GWD Minden treiben derweil die Planung für die kommende Saison voran und verpflichteten den 24-jährigen Bjarni Valdimarsson für die Position Rückraum Links.

Der Isländer spielte die ersten Herrenjahre in seiner Heimat bei FH Hafnarfjordur, wo er schon internationale Erfahrungen sammeln konnte. Zur Saison 2021/22 zog es den 1,95 m großen Rückraumspieler zum schwedischen EHF European Cup Teilnehmer IFK Skövde HK, von wo er nun an die Weser wechseln wird.

Neuer isländischer Trainer

Valdimarsson wird auf der Mindener Trainerbank dann übrigens auf einen Landsmann treffen. Schon Anfang Februar hat GWD die Trennung von Frank Carstens erklärt, der das Team in den letzten Jahren betreut und teils überraschend in der Handball Bundesliga gehalten hatte. Als Nachfolger wurde der Isländer Adalsteinn Eyjölfsson vorgestellt, der gemeinsam mit Co-Trainer Aaron Ziercke einen Vertrag bis 2025 unterschrieb.

