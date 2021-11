Lübbecke überraschte zuletzt gegen Kiel

Doch auch wenn der TuS N-Lübbecke mit Platz 14 auf dem Papier als Außenseiter in die Partie geht, bewies der Aufsteiger Ende Oktober mit einem überraschenden 29:25-Heimsieg gegen den THW Kiel, dass er in der Bundesliga durchaus mithalten kann. Zwei der drei Saisonsiege fuhr N-Lübbecke in der heimischen Halle ein. "Lübbecke ist mit dem Heimsieg gegen Kiel und einer wirklich guten Leistung in Wetzlar gerade auch in einer sehr guten Verfassung" , weiß Kehrmann, auch wenn die Nettelstedter ihr Spiel bei der HSG Wetzlar am Mittwoch 25:29 verloren.

TuS-Trainer Emir Kurtagic machte nach der Niederlage in Wetzlar "mangelnde Chancenverwertung sowie zu viele Leistungsschwankungen im Match" verantwortlich. "Gegen Kiel werfen wir Weltklasse-Torwart Landin die Bälle um die Ohren, in Wetzlar machen wir dagegeb den jungen Keeper Suljakovic zum Helden" , ärgerte sich Kurtagic.

"Freuen uns auf das Derby"

Dennoch attestierte Kehrmann dem kommenden Gegner auch gegen Wetzlar einen "wirklich guten Auftritt" . "Wir müssen versuchen, spielerische Lösungen gegen die Abwehr von Lübbecke zu finden, die sehr körperlich aguert und es immer wieder schafft, viele Helferaktionen zu haben" , erklärte Kehrmann, dessen Team nach dem Spiel gegen die Löwen einen Tag zum Regenerieren und eine Trainingseinheit hatte. "Jetzt freuen wir uns auf das Derby."

In der Merkur Arena sind für die Partie erneut 1.600 Zuschauer zugelassen. Nach Angaben des Gastgebers sind bereits 1.000 Karten verkauft worden.

bh | Stand: 12.11.2021, 16:43