Wenn der TuS Ferndorf am Samstag den EHV Aue zum ersten Heimspiel der gerade begonnenen Zweitligasaison empfängt, werden die Einwohner des Siegerländer Örtchens mal wieder mitfiebern. Schließlich ist es Ehrensache unter den knapp 4.000 Einwohnern des Kreuztaler Vortortes, den heimischen TuS zu unterstützen. "Wir sind hier wie eine große Familie. Jeder kennt jeden und alle unterstützen den TuS" , sagt Roger Becker, der sich beim TuS Ferndorf unter anderem um die Arbeit mit den Medienvertretern kümmert.

Dabei wird nur der harte Kern der Fans in der Dreifachhalle an der Stählerwiese dabei sein können. In der rund 1.100 Zuschauer fassenden Arena werden unter Coronabedingungen lediglich 460 Plätze besetzt werden dürfen. Zumindest wurde denjenigen der 520 Dauerkartenbesitzer, die diesmal nicht dabei sein können, ein Garantie-Einlass zum nächsten Heimspiel zugesichert.

Etat ist auf Kante genäht

"Ja, wir sind schon so etwas wie das kleine Gallier-Dorf in der Szene der 2. Handball-Bundesliga" , sagt Mirza Sirajic, der beim TuS mit Dirk Stenger die Geschäfte führt. Er macht das ehrenamtlich, wie jeder hier, der nicht Spieler oder Trainer der 1. Mannschaft ist. Was bei einem Gesamtetat von 900.000 Euro pro Saison auch gar nicht anders geht, denn das vergleichsweise wenige Geld ist für den professionellen Spielbetrieb auf Kante genäht. "Mit dem zur Verfügung stehenden Geld liegen wir in der Liga auf einem der drei letzten Plätze, was die Etathöhe betrifft. Unser sportliches Ziel ergibt sich daraus schon ganz allein: Wir wollen irgendwie die Klasse erhalten" , erklärt Sirajic.

Natürlich sind sie in Ferndorf bei Liga-Konkurrenten wie dem VfL Gummersbach, TuS N-Lübbecke oder dem HSV Handball krasser Außenseiter, dennoch sollte man die Entwicklung des kleinen Vereins nicht unterschätzen. Vor der Saison 2018/19 gelang nicht nur der Aufstieg in die Zweite Liga, man konnte in den letzten Jahren auch den Etat beinahe verdoppeln. Möglich macht das vor allem das emsige Werben von Sirajics Kollege Stenger, der die Aquise und Betreuung der mittlerweile rund 120 regionalen Sponsoren unter seinen Fittichen hat. "Das ist ein ungeheurer Aufwand, der jetzt zu Coronazeiten, da den kleinen und mittelständischen Unternehmen das Wasser teils bis zum Hals steht, noch einmal gestiegen ist" , lobt Sirajic.

Vater Robert Andersson kommt, Sohn Julius geht

Immerhin kann so Handball unter Profibedingungen gespielt werden, das Team absolviert immerhin zehn Trainingseinheiten in der Woche. Dass auch die Aktiven das familiäre Umfeld im Siegerland schätzen, beweist die Kontinuität im Spielerkader. Mit dem letzte Saison überragenden Julius Lindskog Andersson wechselte zwar der beste Torschütze zum finanzstärkeren Ligarivalen Lübeck, doch ansonsten blieben alle Leistungsträger. Und kurioserweise war es ausgerechnet Anderssons Vater Robert, der den ebenfalls abgewanderten Trainer Michael Lerscht (Hamm-Westfalen) auf der Trainerbank ersetzte.

Wie schon von der Geschäftsführung vorgegeben, geht es auch für das Team nur um den Ligaerhalt. Für den der erste Schritt bereits am 1. Spieltag getan werden konnte: Beim traditionsreichen TV Großwallstadt gelang zum Auftakt ein 30:25-Erfolg. Im zweiten Spiel daheim gegen den EHV Aue dürften die Trauben allerdings noch etwas höher hängen, denn der kommende Gegner gehört zum Favoritenkreis der Liga. Aber auch in Aue wissen sie: Sie dürfen das kleine Gallier-Dorf aus dem Siegerland nicht unterschätzen. Sonst könnten sie in Kreuztal-Ferndorf eine böse Überraschung erleben.

Stand: 08.10.2020, 08:06