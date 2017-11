Klatsche für Lemgo - N-Lübbecke holt Punkt

TuS N-Lübbecke feiert ersten Saisonsieg

Handball-Bundesligist TuS N-Lübbecke hat am 14. Spieltag den ersten Saisonsieg eingefahren. Das Schlusslicht gewann am Sonntag beim TVB Stuttgart. Bereits am Samstag hatte GWD Minden in Hüttenberg gewonnen. | mehr