Handball: Super Cup drei weitere Jahre in Düsseldorf

Der Vergleich zwischen dem deutschen Meister und dem Pokalsieger der jeweils abgelaufenen Saison findet auch 2021, 2022 und 2023 im ISS Dome statt, in diesem Jahr am 4. September. Das teilte die Handball-Bundesliga am Montag (31.05.2021) mit.

Erstmals war Düsseldorf 2018 Schauplatz des Super Cups. Rekordsieger des seit 1994 ausgetragenen Wettbewerbs ist mit zehn Titeln bei 21 Final-Teilnahmen der THW Kiel. Als bisher einzige Mannschaft gewannen die Rhein-Neckar Löwen von 2016 bis 2018 den Super Cup dreimal nacheinander.

"Die Sportstadt Düsseldorf verfügt über herausragende Expertise, moderne Infrastruktur, das richtige Netzwerk und über große Sportbegeisterung. Gemeinsam werden wir die kommenden drei Jahre nutzen, um dieses Top-Event zum Bundesligastart noch mehr zum Strahlen zu bringen" , sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga.

Stand: 31.05.2021, 15:06