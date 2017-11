Heimpleite für Lemgo - Gummersbach besiegt Kiel

Nachdem die Lemgoer zwischenzeitlich zum 9:9 ausgleichen konnten, zogen die Gäste aus Niedersachsen danach deutlich davon. Nach knapp 40 Minuten hatte der TSV einen Sieben-Tore-Vorsprung erspielt, von dem sich der TBV nicht mehr erholte. Erst in den Schlussminuten schmolz der Vorsprung der Gäste. Doch ernsthaft in Gefahr geriet der Auswärtssieg nicht mehr. Die Ostwestfalen bleiben nach der Niederlage auf dem neunten Tabellenplatz fest im Mittelfeld der Bundesliga verankert.

Gummersbacher Führung über die gesamte Spielzeit

Der VfL Gummersbach hingegen fuhr den dritten Sieg im dritten Spiel hintereinander ein. Das Team des neuen Trainers Denis Bahtijarevic gewann gegen den THW Kiel mit 31:27 (16:11). Die Norddeutschen hatten zuvor sechsmal in Serie nicht verloren.

Vor 4.036 Zuschauern waren die Hausherren von Anbeginn überlegen und lagen nicht ein einziges Mal im Rückstand. Stanislav Zhukov war mit sieben Toren erfolgreichster VfL-Werfer gefolgt von Tobias Schroter und Moritz Preuss mit je sechs Erfolgen. Die Gummersbacher haben nunmehr bereits fünf Punkte Vorsprung auf den siebzehnten Tabellenplatz.

Minden und Lübbecke erst am Wochenende

Die beiden weiteren Teams aus NRW sind erst am Wochenende im Einsatz. GWD Minden tritt am Samstag (20.30 Uhr) beim Vorletzten TV Hüttenberg an. Schlusslicht TuS N-Lübbecke fährt am Sonntag zur Auswärtspartie beim Vierzehnten TVB Stuttgart. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Stand: 23.11.2017, 21:12