Der Bergische HC hat am 13. Spieltag der Handball-Bundesliga knapp eine Überraschung verpasst. In Düsseldorf musste sich der Aufsteiger am Donnerstag (15.11.2018) knapp mit 23:27 (11:11) dem Tabellendritten THW Kiel geschlagen geben.

Der BHC erwischte einen Start nach Maß und ging schnell mit 4:0 in Führung. Diesen Vorsprung hielten die Löwen bis zum 7:3, dann erzielte Kiel vier Tore in Serie und glich aus. Bis zur Pause konnte sich keine Mannschaft mehr absetzen und so ging es mit einem 11:11 in den zweiten Durchgang. Dort blieb die Partie eng. Bis zur 54. Minute war die Partie ausgeglichen (23:23), dann setzte sich Kiel mit drei Treffern ab (23:26/57.).