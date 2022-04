Ivanescu wurde 85 Jahre alt, er litt an einer Drüsenkrebserkrankung. Dies bestätigte die Familie des Rumänen am Freitag (1.4.2022). Ivanescu war von 1987 bis 1989 Bundestrainer.

Ivanescu, als Spieler zweimal Weltmeister (1961 und 1964) und 13 Mal rumänischer Meister, kam 1966 nach Deutschland und feierte fortan vor allem als Trainer große Erfolge. Er gewann mit Gummersbach und TUSEM Essen in den 80er und 90er Jahren drei deutsche Meisterschaften und vier Pokalsiege. Zudem holte der Lehrmeister Heiner Brands mit Gummersbach 1983 den Europapokal der Landesmeister.

Würdigung von Ex-Spielern

Sein früherer Schützling Heiner Brand, Urgestein des VfL Gummersbach, würdigte den Verstorbenen. "Ich habe mich häufig mit ihm gefetzt, wir haben aber immer einen gemeinsamen Weg gefunden" , sagte der Weltmeister von 1978: "Er war ein hervorragender Fachmann mit einem ausgeprägten Handball-Sachverstand. Eine absolute Respektperson."

Bundestrainer Alfred Gislason, unter Ivanescu von 1983 bis 1988 Spieler des TUSEM Essen, schloss sich dem an: "Ein fantastischer Trainer, ohne Frage. Petre Ivanescu hat TUSEM Essen zu einer Spitzenmannschaft in Europa geformt. Er war ein niveauvoller Mensch und unheimlich konsequent."

Handball-Leidenschaft bis ins hohe Alter

Als Bundestrainer hatte Ivanescu deutlich weniger Erfolg. Zunächst schien er die seinerzeit zweitklassige DHB-Auswahl aufgerichtet zu haben, doch die erhoffte Renaissance endete in einem Debakel bei der B-WM 1989 in Frankreich. Das deutsche Team stürzte in die Drittklassigkeit ab.

Auch im fortgeschrittenen Alter verfolgte Ivanescu den Handball mit Leidenschaft. Er hinterlässt zwei Kinder.

Quelle: sid