Der Bergische HC hat sich im Duell mit Tabellennachbar HSG Wetzlar durchgesetzt und den Gegner in der Tabelle distanziert. Die Löwen setzten sich mit 33:30 (16:15) durch.

In der Wuppertaler Uni-Halle begegneten sich beide Teams im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Keine Mannschaft war in der Lage, sich auf mehr als zwei Tore abzusetzen. Der BHC ging mit einem knappen 16:15 in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang behaupteten die Bergischen ihre Führung und feierten am Ende mit dem zweiten Saisonsieg den Sprung auf Platz sechs.