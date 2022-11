Gummersbach verpasst Sieg in Kiel

5:0-Start für Gummersbach

Gummersbach erwischte einen perfekten Start in die Partie und führte nach knapp sechs Minuten bereits mit 5:0 durch Treffer von Lukas Blohme (2), Julian Köster, Tom Jansen und Hakon Dadi Stymisson. Der THW kam danach besser ins Spiel und kämpfte sich sukzessive heran. In der 22. Minute gelang Domagoj Duvnjak der Treffer zum 11:11-Ausgleich und fünf Minuten später auch die erste Kieler Führung (14:13/27.). Ole Pregler gelang noch der Gummersbacher Ausgleichstreffer zum 14:14-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel umkämpfter und beide Mannschaften mussten sich ihre Tore noch härter erarbeiten. In der 37. Minute ging Kiel erstmals mit zwei Treffern in Führung (18:16), das Gummersbacher Comeback ließ allerdings nicht lange auf sich warten (18:18/39.). Die Gäste mussten danach das verletzungsbedingte Ausscheiden von Köster verkraften, der mit dem Fuß umgeknickt war. Der VfL verlor in der Folgezeit sukzessive den Anschluss, lag nach einem 4:1-Lauf bald mit 25:21 in Führung (49.) und sorgten so für die Vorentscheidung. Gummersbach kam nicht mehr entscheidend zurück in die Partie.

Bester Torschütze der Partie war Duvnjak mit acht Treffer, gefolgt vom Gummersbachs Blohme mit sieben Toren.

TBV und BHC mit Heimspielen

Am Nachmittag (16.05 Uhr) empfängt der TBV Lemgo Lippe den HC Erlangen und der Bergische HC hat Fisch Auf Göppingen zu Gast.

Quelle: bh