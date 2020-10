Lemgo verliert in Melsungen klar

Der TBV Lemgo hat bei der favorisierten Melsunger Turngemeinde mit 21:27 (8:13) verloren und muss nach dem Auftaktsieg gegen Coburg die erste Niederlage in der Handball-Bundesliga hinnehmen. Für Melsungen hingegen ist es der perfekte Saisonstart mit dem zweiten Sieg in Folge.

MT mit vielen Gegenstößen

Lemgo konnte die ersten Minuten ausgeglichen gestalten. Doch die Westfalen bekamen danach zunehmend Probleme mit der starken Abwehr der Melsunger. Die Gastgeber wiederum eroberten immer wieder clever die Kugel und kamen erfolgreich in den Tempogegenstoß. Insbesondere die deutschen Nationalspieler Julius Kühn, Kai Häfner und Timo Kastening zeigten Lemgo immer deutlicher die Grenzen auf. So ging der TBV mit einem 5-Tore-Rückstand und nur acht eigenen Treffern in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hoffte Lemgo darauf, den 8:13-Pausenstand schnell revidieren zu können. Das gelang den Gästen gleich in beeindruckender Manier: Sechs Minuten lang konnte MT kein Tor erzielen. Der TBV verteidigte nun besser und Torwart Peter Johannesson steigerte sich zudem deutlich. Die Ballverluste häuften sich dagegen beim Gegner.

Aufholjagd schnell wieder beendet

Auf einmal war Lemgo komplett zurück im Spiel und konnte sich auf 13:14 herankämpfen. Doch das war der Weckruf für den Favoriten Melsungen: Im Tor trumpfte dort Nebojsa Simic plötzlich groß auf und vorne wurde die Offensive um Kühn und Co. wieder effektiver. Sofort war das Strohfeuer des TBV beendet. Melsungen setzte sich nun Tor um Tor ab und brachte den Sieg letztlich höchst ungefährdet nach Hause.

red | Stand: 06.10.2020, 20:39