TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen 36:29 (18:11)

Unglücklich hatte der TBV Lemgo Lippe am Sonntag zuvor in Magdeburg verloren, doch am Donnerstagabend waren die Ostwestfalen das klar überlegene Team im Punktspiel des 12. Spieltages gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Dabei hatte Lemgos Trainer Florian Kehrmann unter der Woche eine schlechte Nachricht verdauen müssen: Nationalspieler Tim Suton hatte sich in Magdeburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird für den Rest der Saison ausfallen.