Der TBV Lemgo Lippe hat den favorisierten Rhein-Neckar Löwen nach zuletzt fünf Erfolgen in Serie einen dicken Dämpfer verpasst. Die Ostwestfalen besiegten den Tabellendritten am Donnerstag (12.12.2019) überraschend deutlich mit 30:25 (17:14).

Video starten, abbrechen mit Escape Lemgo überrascht Rhein-Neckar Löwen. Sport im Westen. . 00:37 Min. . Verfügbar bis 12.12.2020. WDR.

Lemgo Lippe ging nach ebenfalls zuletzt drei Siegen in Folge mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Nur in der Anfangsphase lag das Team von Trainer Florian Kehrmann kurzzeitig zurück, nach zehn Minuten übernahmen die Gastgeber aber die Regie. Nach dem 17:14-Pausenvorsprung für die Ostwestfalen verschliefen die Gäste den Start in die zweite Hälfte. Lemgo baute die Führung auf meist beruhigende vier bis fünf Tore aus. Die Löwen leisteten sich zuviele Fehler in der Defensive und zu viele vergebene Torchancen.