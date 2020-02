In der Handball-Bundesliga haben zwei NRW-Klubs am Donnerstag (20.02.2020) die Favoriten geärgert. Während der TBV Lemgo Lippe nach einer starken Vorstellung beim 29:29 (18:14) einen Punkt erkämpfte, konnte GWD Minden gegen die Füchse Berlin die "Heimserie" in Lübbecke sogar durch einen 30:25 (15:12)-Sieg ausbauen und den zweiten Erfolg gegen die Hauptstädter einfahren.

GWD Minden ringt Füchse Berlin nieder

In der Arena des Kreisnachbarn Lübbecke bekamen die zum "Heimspiel" mitgereisten Mindener Zuschauer eine ausgeglichene Anfangsphase zu sehen. In der 3. Spielminute brachte Christoffer Rambo GWD mit dem ersten Treffer der Partie in Führung.