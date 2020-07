Stichwort Halle: GWD Minden konnte aufgrund von Brandschutzmängeln die Kampa-Halle als Heimspielstätte im Jahr 2020 nicht mehr nutzen, die Halle sollte ursprünglich abgerissen werden. Mitte Juni beschloss der Kreistag jedoch, ein neues Gutachten einzuholen und zu prüfen, ob die Mehrzweckhalle für Schul- und Vereinssport, aber auch für Veranstaltungen und Bundesliga-Handball wiedereröffnet werden kann. Kalusche erklärt: "Natürlich hoffen wir, dass wir schnellstmöglich in die Kampa-Halle zurückkommen können. Wir planen die Saison 2020/21 aber in Lübbecke."

Zuschauereinnahmen als wichtiger Faktor

In den nächsten Wochen werden Gespräche mit den Behörden zeigen, wie viele Zuschauer letztendlich in die Halle gelassen werden können. In der Kreissporthalle Lübbecke stehen GWD 2.000 Sitzplätze zur Verfügung, in der Kampa-Halle wären es 3.300. "Da haben wir Einschränkungen", sagt Kalusche.

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann sagte zuletzt der Sportschau: "In unseren Hallensportarten ist es ohne Zuschauer nicht möglich." Die fehlenden Zuschauereinnahmen waren bereits einer der Hauptgründe, warum die laufende Saison 2019/20 abgebrochen wurde. Deshalb plane die HBL laut Bohmann "mit Zuschauern unter allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen." Angesichts dieser Sicherheitsvorkehrungen ist es aber sehr wahrscheinlich, dass die Maximalkapazität an Sitzplätzen in den Hallen nicht ausgeschöpft werden kann. Also auch keine 2.000 Sitzplätze in Lübbecke.

Kalusche: "Haben extrem lange Vorbereitung"

Am Dienstag (14.07.2020) startet Minden mit ersten medizinischen Tests in die Vorbereitung. Das Training wird in mehreren unterschiedlichen Hallen in Minden stattfinden. "Wir haben eine extrem lange Vorbereitung", betont Kalusche. Dabei macht er jedoch klar: "Die zweieinhalb Monate brauchen wir auch, weil wir sehr lange nicht gespielt haben. Die größte Herausforderung wird sein, die Spieler so dosiert wieder heranzuführen, dass wir im Wettkampf keine Verletzungen haben. Wir stehen vor einer Mörder-Saison, einem unglaublichen Kraftakt."

