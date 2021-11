Am vergangenen Mittwoch war in der Kasseler Messehalle noch keine Minute gespielt, da jubelten die Spieler von GWD Minden zum ersten Mal. Niclas Pieczkowski hatte sie bei der MT Melsungen mit 1:0 in Führung gebracht. Und es sollte nicht der letzte Freudenmoment der bis dahin so gebeutelten ostwestfälischen Handballer gewesen sein. Am Ende feierten sie beim Favoriten einen 29:25-Sieg. Das Besondere daran: Es war Mindens erster Saisonerfolg überhaupt. Nach zuvor neun Niederlagen in Serie hatten sie den "Bock endlich umgestoßen".

"Ich muss meinem Team ein Kompliment machen, das war ein Riesenschritt heute für uns" , jubelte Trainer Frank Carstens. "Wir haben einen sehr langen Anlauf genommen für unsere ersten Punkte dieser Saison. Aber es hat sich zuletzt schon angedeutet, dass wir dichter herankommen und stabiler werden. Heute hatten wir endlich gewissermaßen unser 'coming out'" , freute sich der GWD-Coach über die ersten Punkte.