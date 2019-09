Profi-Handball in Minden vor Existenzfrage

"Der Spielbetrieb ist akut gefährdet. Uns bleibt nichts anderes übrig, als in kurzer Zeit eine neue Spielstätte zu finden" , gibt der Geschäftsführer Einblick in die aktuellen Abläufe. Denkbar wäre eine kurzfristige Lösung mit dem Nachbarn TuS N-Lübbecke (2. Bundesliga), der ebenfalls in einer der Kreissporthallen spielt.

Eine gewisse Infrastruktur wäre vorhanden. "Es müsste aber nachgerüstet werden. Ich weiß auch nicht, ob wir unsere Werbemittel da platzieren können. Wenn wir unsere Werbung nicht so verkaufen können, wie es in den Verträgen steht, wären wir erheblichen finanziellen Schäden ausgesetzt" , analysiert Kalusche. Sollte der Klub langfristig nicht in Minden spielen können, stehe man vor einer "Existenzfrage für den Profi-Handball in Minden."

Zwickmühle Sanierung

Der TSV sieht keinen Gewinn in einer Sanierung der etwa 50 Jahre alten Mehrzweckhalle. Auch nicht für die Region, sagt Kalusche: "Diese Halle erfüllt einfach den Zeitgeist nicht mehr. " Er ergänzt: "Wir müssen die Brandschutz-Probleme sicherlich ernst nehmen, für diese aber kreative Lösungen finden."

Parallel müsse der Bau der geplanten Multifunktionshalle rechts von der Weser weiterverfolgt werden - doch da liege auch ein Problem, sagt Kalusche: "Wenn 15 Millionen in die alte Halle gesteckt werden, wird es diese neue Multifunktionshalle nie geben. Da würde gesagt werden: 'Was wollt ihr nochmal 40 Millionen in eine neue Halle stecken? Ihr habt doch eine.'"

Landrat Niermann bestätigt: "Bei einer Entscheidung der Politik pro Sanierung der Kampa-Halle wäre es sehr viel schwieriger für den Kreis, noch Mittel für eine neue Halle zur Verfügung zu stellen." Das am wenigsten schädliche Szenario für den TSV GWD Minden sei laut Niermann die etwa ein Jahr dauernde Sanierung der Kampa-Halle und eine Übergangszeit in der Kreissporthalle in Lübbecke.

Stand: 13.09.2019, 12:17