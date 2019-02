Desolate erste Halbzeit

Gummersbach brauchte knapp sieben Minuten für den ersten eigenen Treffer, hatte aber Glück, dass den Gästen bis dahin auch nur zwei Tore gelungen waren (1:2/7.). Die Schwächen im Abschluss konnte der VfL nicht abstellen und so zogen die Eulen in der 20. Minute erstmals auf fünf Tore davon (4:9). Die desolate Leistung der Gummersbacher hielt bis zur Pause an. Die Zuschauer quittierten die mit 5:12 verlorene Halbzeit mit Pfiffen.

Der VfL kam verbessert aus der Kabine und legte sofort einen 4:0-Lauf hin, um auf 9:12 zu verkürzen (40.). Nach den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte hatte Gummersbach schon so viele Treffer auf dem Konto wie in der kompletten ersten Halbzeit. Die Oberbergischen agierten nun auf Augenhöhe mit dem Gegner und kamen in der 52. Minute zum 17:17-Ausgleich.

In einer spannenden Schlussphase legte Erik Köpp mit einem verwandelten Siebenmeter für Gummersbach zum 20:19 vor, doch Ludwigshafen glich 19 Sekunden vor dem Ende zum 20:20-Endstand aus. Bester Torschütze der Partie war Gummersbachs Ivan Martinovic mit sieben Treffern.