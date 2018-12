Die Partie in Minden war bis zum 10:10 in der 19. Spielminute ausgeglichen, dann setzten sich die Hausherren mit vier Treffern in Serie erstmals ab. Den Vier-Tore-Vorsprung hielt Minden bis zur Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang bauten die Hausherren ihre Führung sukzessive aus und gewannen am Ende deutlich mit 40:28. Bester Torschütze war Mindens Kevin Maage Gulliksen mit neun Treffern.