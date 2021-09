Guter Start des TBV

Während der TBV in Hinspiel fast über die gesamte Spielzeit in Rückstand lag, startete das Kehrmann-Team dieses Mal besser in die Partie: Nach Treffern von Jonathan Carlsbogard und sowie den Guardiola-Brüdern Gedeon und Isaias war Lemgo nach knapp acht Minuten auf 5:2 davongezogen.

Doch die Isländer kämpften sich wieder ran und glichen nach 13 Minuten durch Porgils Svölo Baldursson zum 6:6 aus. Zwei Tore von Luka Zerbe bescherten dem TBV wieder eine Zwei-Tore-Führung (9:7), doch in der 26. Minute übernahm Reykjavik erstmals in der Partie die Führung (10:9).

Lemgo dreht Rückstand nach der Pause

In der zweiten Hälfte kam Valur frischer aus der Kabine und ging nach drei Treffern in Serie mit 14:11 in Führung, doch dann gab Lemgo Vollgas: Die Guardiola-Brüder (jeweils ein Tor), Carlsbogard, Andrej Kogut, Lukas Hutecek (2) und Bobby Schagen drehten den Rückstand mit ihren Toren in eine 18:15-Führung.

Beim Stand von 20:16 für Lemgo sah der bis dahin starke Gedeon Guardiola in der 47. Minute die Rote Karte. Reykjavik kam durch zwei schnelle Tore wieder auf 18:20 ran, Kehrmann nahm eine Auszeit. Tumi Steinn Runarsson (50.) verkürzte für Valur anschließend auf ein Tor (21:20).

Energieleistung von Schagen

Lemgo schien das Spiel aus der Hand zu gleiten, gab dann jedoch die passende Antwort: Beim Stand von 22:21 sorgte Schagen mit drei Treffern in Serie wieder für eine 25:21-Führung Lemgos (55.). Diesen Gegenschlag konnte Reykjavik nicht mehr wegstecken. Stattdessen schraubte Carlsbogard (2) das Ergebnis weiter nach oben.

Stand: 28.09.2021, 22:12