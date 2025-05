Die Lipperinnen benötigten zu viel Zeit und zu viele Versuche für ihre Treffer. In den letzten 9:53 Minuten der ersten Halbzeit gelang der HSG kein eigenes Tor mehr, 14 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit scheiterte HSG-Spielerin Ona Vegué mit einem Siebenmeter an Ikast-Torhüterin Filippa Idehn. Dementsprechend war bereits im ersten Durchgang eine Vor-Entscheidung zugunsten der Däninnen gefallen, die mit einer Zehn-Tore-Führung in die Halbzeitpause gingen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang der HSG ein Drei-Tore-Lauf, nach den Treffern von Lisa Frey (32.), Maxi Mühlner (34.) und Laetitia Quist (35.) stand es 9:16. Doch das dänische Team blieb konzentriert und stellte den Zehn-Tore-Abstand wieder her. Am Ende verbuchte Ikast einen souveränen Sieg vor 1.050 Zuschauern.

Das dänische Team überzeugte durch seine Effektivität: Ikast erzielte bei 45 Würfen 28 Tore, Blomberg-Lippe bei sogar 54 Würfen nur 18 Tore. Beste Torschützin der HSG, die den dritten Tabellenplatz der Handball-Bundesliga belegt, war Alexia Hauf mit fünf Treffern. Beim dänischen Vertreter verteilten sich die 28 Tore auf neun Spielerinnen, die meisten davon erzielte Julie Mathiesen Scaglione (fünf Treffer).

Spiel um Platz drei und Finale am Sonntag

Die Lipperinnen bestreiten nun am Sonntag ab 15.00 Uhr bei der Endrunde in Graz das Spiel um den dritten Platz, Gegner ist JDA Bourgogne Dijon. Die Französinnen verloren im zweiten Halbfinale am Samstagabend mit 29:35 (15:21) gegen den Thüringer HC. Die Thüringerinnen treffen im Finale der European League am Sonntag ab 18.00 Uhr auf Ikast HB.

Als bislang einzige Mannschaft aus Deutschland hatte 2022 die SG BBM Bietigheim den "kleinen Europacup" gewinnen können. Die HSG Blomberg-Lippe gab bei der diesjährigen Auflage ihr Final-Four-Debüt.

