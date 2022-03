Der starke Linksaußen Bjarki Mar Elisson, der den TBV nach der Saison in Richtung Ungarn verlässt, führte Lemgo mit zehn Treffern zum Erfolg. Für Melsungen traf Nationalspieler Julius Kühn (8) am häufigsten. Die Partie, die ursprünglich am 6. Februar ausgetragen werden sollte, war wegen mehrerer Coronafälle verlegt worden.

Gute Defensive Basis für Erfolg

Kai Häfner brachte Melsungen mit dem ersten Tor der Partie nach gut einer Minute in Führung. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, die Abwehrreihen standen zu Beginn kompakt. Julius Kühn (15.) bescherte Melsungen die erste Zwei-Tore-Führung (6:8).

Doch mit einem starken Finn Zecher im Tor drehte Lemgo den Rückstand mit einem 4:0-Lauf in eine Führung, Tim Suton (21.) traf zum 10:8. Lukas Zerbe (24.) mit einem Tempogegenstoß und Elisson (25.) per Siebenmeter bauten die TBV-Führung auf vier Treffer aus (13:9). Melsungen fand in dieser Phase oft kein Mittel gegen Lemgos Defensive, der TBV fuhr nach Ballgewinn immer wieder schnelle Konter und ging mit einem 15:10 in die Halbzeitpause.

MT kommt wieder ran - Lemgo hält dagegen