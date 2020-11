Nach Corona-Fall - Minden gegen BHC abgesagt

Youngster Knorr hatte wie Torhüter Bitter (TVB Stuttgart) und Marian Michalczik (Füchse Berlin) mit dem DHB-Team am Sonntag in Tallinn gegen Estland (35:23) und zuvor am Donnerstag in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina (25:21) gespielt. Bitter und Michalczik zeigten im Gegensatz zu Knorr keine Symptome. Alle drei befinden sich bis auf Weiteres in Quarantäne.

Am Dienstagabend hatte der DHB die Infektion von Bitter veröffentlicht, am Mittwoch die von Rückraumspieler Michalczik. Beide waren wie Knorr während der Länderspielwoche noch mehrmals negativ getestet worden.

sid | Stand: 12.11.2020, 15:39