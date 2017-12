GWD Minden: Bei den Ostwestfalen deutete es sich im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg zunächst nicht so recht an, in welche Richtung sich das Team entwickeln wird. In den ersten acht Spielen gab es Licht und Schatten und mit dem 21:18 gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke nur einen Sieg.