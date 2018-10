Der Bergische HC und der VfL Gummersbach haben am 10. Spieltag der Handball-Bundesliga jeweils eine Niederlage hinnehmen müssen. Der BCH mit Trainer Sebastian Hinze unterlag bei der MT Melsungen am Sonntag (21.10.2018) mit 23:26 (10:13) und verpasste damit den sechsten Liga-Sieg in Folge. Gummersbach zog beim THW Kiel mit 25:31 (13:19) den Kürzeren.