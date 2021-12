Diesen Saisonverlauf hatten sich beide Klubs anders vorgestellt. GWD Minden ist mit nur einem Sieg Tabellenletzter in der Handball-Bundesliga. Dem Bergischen HC geht es etwas besser. Platz 13 mit 10:18 Punkten ist allerdings auch hinter den Ansprüchen der Löwen, die nur einen Punkt aus den letzten sechs Bundesliga-Partien geholt haben.

GWD-Trainer Carstens als Psychologe gefragt

GWD-Trainer Frank Carstens

Es steht also schon einiges auf dem Spiel, wenn die beiden Teams am Donnerstag (09.12.2021, 19.05 Uhr) in der Mindener Kampa-Halle aufeinandertreffen. Die Mindener sind gewissermaßen zum Siegen verdammt, wollen sie nicht gänzlich den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze verlieren.