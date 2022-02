Mit zwei Europameistern: Lemgo Lippe im "heißen" Derby gegen Lübbecke

Nach über eineinhalb Monaten spielfreier Zeit nehmen am Donnerstag (10.02.2022, 19.05 Uhr) auch der TBV Lemgo Lippe und der TuS N-Lübbecke den Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga wieder auf. "Es gibt denke ich nichts Schöneres, als direkt mit einem heißen Derby loszulegen" , so TBV-Trainer Florian Kehrmann über das besondere Duell.

Lemgo Lippe freut sich auf zwei Europameister

Die letzte Partie bestritten Lemgo Lippe und Lübbecke noch im letzten Jahr. Vor 48 Tagen kassierte der TBV am 2. Weihnachtsfeiertag eine 32:19-Pleite gegen den THW Kiel. Einen Tag später verlor Lübbecke gegen Wetzlar (25:28).

Nach der langen Pause freut man sich in Lemgo auf die Rückkehr seiner frischgebackenen Europameister Jonathan Carlsbogård und Peter Johannesson. Vor nicht einmal zwei Wochen sicherten sich die beiden Schweden den Titel und kehrten vergangenen Freitag ins Mannschaftstraining des Bundesligisten zurück.

Lübbecke stellt viertbeste Abwehr der Liga

"Dass wir mit Jonathan und Peter gleich zwei frisch gekürte Europameister in unseren Reihen haben, ist sensationell ", so Kehrmann. Bis auf den österreichischen Nationalspieler Lukas Hutecek, der aufgrund einer Knöchelverletzung ausfällt, sind alle anderen EM-Teilnehmer heil zurückgekehrt.

Gegen das abstiegsbedrohte Lübbecke gilt es für das Team von Florian Kehrmann Lösungen zu finden, um die starke Abwehr zu überwinden. Die Nettelstedter haben in der bisherigen Saison die viertwenigsten Gegentore kassiert. " Mein Team muss sich auf viele hart geführte Zweikämpfe einstellen. Sie werden versuchen, in der Abwehr großen Druck auf uns auszuüben, um dann in ihr Tempospiel zu kommen" , sagt Kehrmann.

Lübbecke mit japanischem Neuzugang

Der Tabellen-15. Lübbecke kann sich im Derby auf den japanischen Neuzugang Rennosuke Tokuda freuen. Der 23-jährige rechte Rückraumspieler wurde im Winter vom polnischen Erstligisten Jaskolka Tornow verpflichtet, muss aber noch an die Spielweise in der Bundesliga herangeführt werden. "Er ist ein guter Junge, wir dürfen aber noch keine Wunderdinge von ihm erwarten" , sagte Trainer Emir Kurtagic.

Für Lübbecke geht es nach der langen Winterpause innerhalb von nur zwei Tagen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach dem Derby am Donnerstag erwarten Kurtagic und Co. bereits am Samstag den Tabellenführer aus Magdeburg.

1500 Zuschauer sind zugelassen

Für den 41 Jahre alten Coach stellt die kurze Pause allerdings keinen großen Nachteil dar: "Die Jungs spielen doch viel lieber, als dass sie trainieren", sagte Kurtagic vor der Partie am Donnerstag in Lemgo, bei der laut der aktuellen Coronaschutzverordnung in NRW bis zu 1500 Zuschauer zugelassen sind. "Mit viel Leidenschaft wollen wir die zwei Punkte in Lemgo behalten und zählen dabei auf die große Unterstützung unserer Fans ", appelliert Kehrmann. Auch Kurtagic spricht von Emotionen als probates Mittel, um "Punkte mitzunehmen."

