Der schwere Absturz des VfL Gummersbach

Viel Erfahrung im Keller

Der VfL hat viel Erfahrung gesammelt im Abstiegkampf in den vergangenen drei Jahren - so dramatisch wie in dieser Saison war die Situation aber noch nie. Ganz neun Punkte sammelte das neben THW Kiel einizig verbliebene Gründungsmitglied der Handball-Bundesliga in den bisherigen 25 Saisonspielen - eine schlimme Bilanz. Dass Gummersbach dennoch weiter über dem Strich, also auf Nicht-Abstiegsplatz 16, steht, liegt einzig und allein daran, das in SG BBM Bietigheim und den Eulen Ludwigshafen zwei Teams noch weniger Punkte sammelten.

Schweres Amt: Der neue VfL-Coach Torge Greve

Auch die Patrone Trainerwechsel ist bereits verfeuert. Vor drei Wochen übernahm Torge Greve das Amt von Denis Bahtijarevic - in den beiden Heimspielen gegen Minden und den BHC konnte Greve den Umschwung nicht herbeiführen. Greve bemängelte gegen den BHC, dass vor allem seine Außenspieler torlos blieben. "Am Ende haben wir uns dann auch nicht mehr so konsequent gegen die Niederlage gewehrt, wie ich es mir gewünscht hätte" , sagte der Coach ernüchtert.

Jetzt gegen zwei schwere Kaliber

Ob Greve in den kommenden Spielen endlich über Punkte jubeln darf, ist äußert fraglich. Die nächsten Gegenr heißen Rhein-Neckar Löwen und SG Flensburg-Handewitt. Das sind zwei der größten Kaliber der Liga. Gut möglich, dass die Gummersbacher danach erstmals in dieser Spielzeit unter dem Strich landen werden.

mick | Stand: 26.03.2019, 10:40