Handball: Mühsamer Sieg für den Bergischen HC

Einen Kantersieg gab es für die GWD Minden im Heimspiel gegen TVB 1898 Stuttgart. 38:25 (20:12) hieß es am Ende. Mit schnellen Angriffen hatten die Mindener die Führung schon zu Beginn der Partie Stück für stück nach oben geschraubt und gingen bereits mit 20 erzielten Treffern und acht Toren Vorsprung in die Halbzeit. Den Stuttgartern gelang es auch in der zweiten Hälfte nicht, die Partie zu drehen.

Stand: 30.09.2018, 14:39