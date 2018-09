TSV Hannover-Burgdorf - GWD Minden (So., 13.30 Uhr)

Mit einem Sieg und zwei Niederlagen ist GWD Minden in die neue Saison gestartet. Der kommende Gegner, die TSV Hannover-Burgdorf, hat bereits zwei Siege eingefahren. Trotz des ersten Saisonerfolgs am Mittwoch gegen die Eulen Ludwigshafen fordert GWD-Trainer Frank Carstens eine Leistungssteigerung und eine bessere Chancenverwertung seiner Mannschaft. "Da müssen wir am Sonntag drauflegen" , so Carstens. "Wenn wir es schaffen, auf unser Leistungsniveau aus den beiden ersten Spielen zurückzukehren, dann können wir um die Punkte mitspielen."

Der Einsatz von Andreas Cederholm (Hüftprellung), Miljan Pusica und Espen Christensen (beide mukuläre Probleme) ist fraglich. Dennoch will Carstens "die Tiefe und Größe unseres Kaders nutzen, dann können wir das Energielevel hochhalten und auf eine echte Siegchance hoffen."

SC Magdeburg - Bergischer HC (So., 16 Uhr)

Mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen hat sich Aufsteiger Bergischer HC direkt in die Spitzengruppe befördert. Damit wird die Partie beim SC Magdeburg (drei Siege) zu einem Topspiel. "Wir müssen ab der ersten Minute bei hundert Prozent sein" , fordert BHC-Trainer Sebastian Hinze. "Es gibt ein, zwei Sachen, die wir bei den Magdeburgern angreifen wollen."

Fabian Gutbrod wird den Löwen mit einer Patellafraktur noch einige Wochen fehlen. Auch Torhüter Bastian Rutschmann fällt noch aus. "Der Plan ist, dass er am Montag wieder richtig ins Training einsteigt" , so Hinze. Rasmus Ots wird deshalb erneut als zwieter Torhüter hinter Christopher Rudeck im Kader stehen.

VfL Gummersbach - TVB Stuttgart (So, 16 Uhr)

Die schlechteste Bilanz der NRW-Vereine weist nach drei Spieltagen der VfL Gummersbach aus. Drei Niederlagen und ein Torverhältnis von minus 23 lassen bei den Oberbergischen bereits früh die Alarmglocken schrillen. Am Sonntag ist der TVB Stuttgart zu Gast. Die Schwaben stehen mit zwei Siegen und einer Niederlage auf Platz sieben der Tabelle.