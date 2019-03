Gummersbach verliert Derby, Minden nach großem Kampf

Eulen Ludwigshafen - TBV Lemgo-Lippe 20:19 (9:10)

Bereits am Samstag blamierte sich der TBV Lemgo Lippe. Bei Schlusslicht Ludwigshafen gingen die Gäste zwar mit einer knappen 10:9-Führung in die Halbzeit, doch entscheidend absetzten konnten sie sich nie. Am Ende musste sich Lemgo-Lippe mit einem Gegentreffer in der Schlusssekunde sogar knapp mit 19:20 geschlagen geben.