Der BHC startete gut ins Spiel: Zwei Paraden von Keeper Sebastian Rudeck und Tore von Arnor Thor Gunnarsson, Fabian Gutbrod und Max Darj bescherten den Bergischen Löwen eine 3:1-Führung. Flensburg verteidigte konsequent und glich durch Magnus Abelvik Röd in der 12. Minute zum 5:5 aus. Flensburgs Torwart Benjamin Buric steigerte sich und wehrte immer mehr Würfe der Hausherren ab - in der ersten Hälfte 47 Prozent. Zudem nutzte der BHC klare Torchancen zu selten (Wurfquote in Halbzeit eins: 45 Prozent).

Goran Sogard (19.) sorgte mit dem Treffer zum 10:6 für die erste Vier-Tore-Führung der Norddeutschen, ehe Gunnarsson mit dem Tor zum 7:10 den 4-0-Lauf der Hanseaten stoppte. Besonders im Eins-gegen-Eins hatte Flensburg klare Vorteile. Bis zur Pause baute die SG ihre Führung auf sieben Tore aus (17:10).

In der zweiten Halbzeit wurde der BHC treffsicherer und verkleinerte den Rückstand zehn Minuten vor Spielende auf drei Tore (22:25), doch nach einer Auszeit hielt Flensburg wieder stärker dagegen. Der BHC spielte seine Chancen nicht mehr konsequent zu Ende und leistete sich einige technische Fehler.