Noah Beyer (9/6) und Tim Zechel (7) zeigten sich auf Tusem-Seite am treffsichersten. Essen beendet die Saison damit auf dem vorletzten Tabellenrang.

Minden und Bergischer HC am Nachmittag

Die beiden anderen NRW-Klubs GWD Minden und der Bergische HC haben am letzten Spieltag der Saison keine Punkte mehr einfahren können. GWD, das am vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt sichern konnte, unterlag am Sonntag bei der HSG Wetzlar mit 25:28 (13:16) und landet am Ende auf Tabellenrang 16 - dem ersten Nichtsabstiegsplatz. Juri Knorr war mit acht Toren bei den Ostwestfalen am treffsichersten.