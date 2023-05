HBL: GWD Minden vor dem Abstieg, BHC siegt gegen Berlin

GWD Minden blickt nach dem 21:28 (10:14) gegen MT Melsungen in der Handball-Bundesliga dem Abstieg immer deutlicher entegegen. Am Sonntag (14.05.2023) war Minden von Beginn an chancenlos und steht als 17. nun bei 12:48 Punkten. Der Rückstand auf Platz 16 und die HSG Wetzlar beträgt fünf Zähler. Es sind insgesamt noch vier Spiele und damit im besten Fall acht Punkte zu vergeben.

Minden taumelt von Beginn an

Minden lag vom Start weg direkt zurück. Bereits nach wenigen Minuten hatte Melsungen bei 6:1 einen komfortablen Vorsprung herausgespielt. Bei GWD kam kaum einmal das Gefühl auf, dass sich die Grün-Weißen mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg wehren. Eine Viertelstunde war gespielt und Minden lag mit sieben Treffern zurück. Als man sich schon arge Sorgen machen musste, kam Minden etwas besser rein - lag zur Pause dennoch 10:14 zurück.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich Minden deutlich besser, MT ließ nun auf einmal schleifen. GWD kämpfte sich auf drei Tore heran bei noch zehn Minuten auf der Uhr. Doch ein Tor der Gäste und eine Parade von MT-Torwart Nebosja Simic machte die Hoffnung wieder zunichte. Minden benötigt aus den letzten vier Spielen mindestens drei Siege. Angesichts der nächsten beiden Spiele gegen die Top-Teams Berlin und Magdeburg ist das schwer vorstellbar.

BHC überrascht Füchse Berlin

Der Bergische HC hat das Top-Team der Füchse Berlin mit 34:30 (15:12) überraschend deutlich bezwungen. Der BHC zeigte eine beherzte Leistung und zwang die Berliner immer wieder zu voreiligen Würfen und vielen Fehlern. Damit verbesserten sich die "Bergischen Löwen" auf Tabellenplatz xx. Der VfL Gummersbach verlor bei der SG Flensburg-Handewitt mit 26:31 (11:16). Der Aufsteiger fiel damit in die zweite Tabellenhälfte zurück.