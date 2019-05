Der VfL Gummersbach hat es verpasst, gegen Göppingen einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Der VfL verlor am Mittwochabend (29.05.2019) gegen FA Göppingen mit 22:26 (13:14). Gleichzeitig unterlag Bietigheim trotz Halbzeitführung dem Tabellendritten SC Magdeburg 19:23 (13:9).

Am Tabellenende kommt es damit am letzten Spieltag zu einem "Abstiegsendspiel" zwischen "Altmeister" VfL Gummersbach und der SG BBM Bietigheim. Beide Teams haben vor dem Duell in Bietigheim 13:53 Punkte, Gummersbach allerdings die bessere Tordifferenz.