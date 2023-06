HBL: TBV setzt Siegesserie fort - Hamm-Westfalen verliert

TBV behält die Nerven

Der TBV musste in Leipzig ohne Bobby Schagen auskommen. Der niederländische Nationalspieler hat sich im Bereich der Achillessehne einer Operation unterzogen und fehlt damit in den letzten Saisonspielen.

Beide Mannschaften schenkten sich in der Anfangsphase nichts. Beim Stand von 9:7 für die Hausherren sah Leipzigs Simon Ernst die Rote Karte für einen Schlag in den Wurfarm seines Gegenspielers (16.). Der TBV nutzte die Überzahl und kam kurz darauf zum Ausgleich. Allerdings konnten sich die Leipziger bis zur Pause noch einmal mit zwei Treffern absetzen und gingen mit einer 16:14-Führung in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kämpften sich die Gäste wieder heran und glichen dann zum 18:18 aus (38.) und gestalteten die Partie fortan ausgeglichen. Eine Viertelstunde vor dem Ende warf sich Lemgo einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus und hielt diesen bis in die Schlussphase. Lukas Zerbe sorgte mit dem 33:30 für die Entscheidung. Beste Torschützen der Partie waren die Lemgoer Luca Witzke und Tim Suton mit je acht Treffern.

Hamm-Westfalen führt lange in Melsungen

Dem als Absteiger feststehenden ASV Hamm-Westfalen wäre beim 29:30 (16:13) bei der MT Melsungen fast eine Überraschung gelungen. Melsungen, das noch eine minimale Chance auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb wahren wollte, ging früh mit 6:3 in Führung, schenkte diese aber umgehend her. Nach einem 7:2-Lauf führte plötzlich der ASV mit 10:8 (23.). Nach den ersten 30 Minuten lag der Tabellenletzte überraschend mit 16:13 vorne.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Hamm das Spielgeschehen zunächst gut im Griff und bauten ihren Vorsprung sogar noch aus (24:19/43.). Dann arbeiteten sich die Hausherren wieder aus 23:25 heran (51.) und sorgten damit wieder für Spannung. Zwei Minuten vor dem Ende glich Melsungen aus (29:29). Elf Sekunden vor Schluss traf Timo Kastening zum 30:29-Sieg für die MT.

Minden und Gummersbach am Donnerstag

Komplettiert wird der 33. Spieltag am Donnerstag (19.05 Uhr) mit den restlichen vier Partien. Dann ist GWD Minden beim TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und der VfL Gummersbach trifft auf Frisch Auf! Göppingen. Der Bergische HC hatte bereits vergangene Woche sein vorletztes Saisonspiel bei den Rhein-Neckar Löwen mit 29:39 verloren.