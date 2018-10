GWD Minden will Erfolgsserie fortsetzen

Mit 8:8 Punkten hat GWD Minden den besten Saisonstart in der Handball-Bundesliga in diesem Jahrtausend hingelegt. Zuletzt gab es zwei Siege in Serie: Den prestigeträchtigen Auswärtssieg im OWL-Derby beim TBV lemgo und davor den 38:25-Kantersieg zu Hause gegen den TVB Stuttgart.

Keine gute Bilanz gegen Melsungen

Klar, dass die Mindener heiß sind, nun am Sonntag (14.10.2018, 16 Uhr) auch gegen MT Melsungen in eigener Halle einen weiteren Erfolg folgen zu lassen. Trainer Frank Carstens will sich von der guten Tabellensituation seiner Grün-Weißen aber nicht blenden lassen. " Mich motiviert das direkte Duell gegen Melsungen mehr als die Tabelle ", sagte der Coach.

Die Bilanz gegen die Hessen ist alles anderes als rosig für GWD. Zuletzt gab es gleich vier Niederlagen in Folge. Nur einmal in jüngerer Vergangenheit gab es einen Sieg. Das war im April 2013 und ist damit auch schon mehr als fünf Jahre her.

Gummersbach unter Druck

Für den VfL Gummersbach ist dagegen ein Heimsieg Pflicht. Die Oberbergischen empfangen am Sonntag (16 Uhr) den Tabellenvorletzten SG BBM Bietigheim, der erst einen Sieg zubuche stehen hat. Anknüpfen wollen die VfLer an den letzten Heimauftritt, der gegen den SC DHfK Leipzig immerhin den zweiten Saisonsieg bescherte.

Lemgo vor hoher Hürde

Eine hohe Hürde steht dem dritten NRW-Vertreter ins Haus. Der TBV Lemgo reist am Sonntag (13.30 Uhr) zu den Füchsen Berlin, die bei 12:4 Punkten Tuchfühlung ganz nach oben haben. Für die Kehrmann-Schützlinge geht es vor allem darum, nach der bitteren Derby-Pleite gegen Minden Wiedergutmachung zu betreiben.

Der Bergische HC hatte bereits am Donnerstag (11.10.2018) seine Partie des 9. Spieltags gegen SC Leipzig mit 27:23 gewonnen.

Stand: 13.10.2018, 17:43